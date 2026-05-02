Il baby Fiorenzuola vince ancora

Primo passo verso la finale nazionale per la formazione Juniores Élite del Fiorenzuola, che negli ottavi di finale di categoria batte il Villafranca Veronese, formazione vincitrice del raggruppamento regionale del Veneto, mettendo da parte un doppio vantaggio molto utile per la gara di ritorno tra una settimana.

Primo tempo all'insegna dell'equilibrio.

Ripresa con la squadra veronese che mette alle corde i piacentini: Crestani entra in area e centra il palo esterno. Il Fiorenzuola soffre per una ventina di minuti poi ribalta la situazione. Il cross da sinistra di Delhysa è al bacio per il tocco vincente di Negri al 23’. Delti ci mette una grossa pezza sulla rabbiosa reazione ospite con tiro di Crestani deviato in angolo.

Il Fiorenzuola si distende in attacco anche con iniziative personali come al 35’, quando Marazzi vince un contrasto a centrocampo ed entra in area facendo partire un delizioso pallonetto che beffa Castaldo. Sul 2-0 il Fiorenzuola ha la possibilità di firmare il tris con un tiro di Novati respinto dal portiere. Minuti finali con Delti bravo a mantenere inviolata la porta.

Il tabellino

Fiorenzuola- Villafranca Veronese 2-0

Fiorenzuola (3-5-2): Delti; Fugazza, Pistoni, Pinotti (15’pt Negri); Pezza, Novati, Marazzi, Facchini (10’st Delhysa), Buroni; Ogbeifun (32’st Polidori), Zara (37’st Aramini) (Mantese, Capcelea, Chinosi, Tallarita, Emani) All. M.Rossi.

Villafranca Veronese (4-5-1) : Castaldo; Montresor, Zuccheri, Presa, Bonesini; Paci (42’st Dusi T), Marogna, Lodi, Crestani (37’st Dusi F.),, Pantano (22’st Gandolfi), Oni Smith (Mirandola, Cordioli, Sparapan, Prodomi, Natali, Maloku).

Arbitro: Maiellaro di Parma (Arrigoni e Lo Monaco).

Reti: 23’st Negri, 35’st Marazzi.