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Guarda la rovesciata capolavoro di Giacomo Gabbiani

Serie C - Il piacentino ha risolto con una fantastica acrobazia la sfida tra Livorno e Ostiamare

Michele Rancati
Michele Rancati
|1 ora fa
L'esultanza di Gabbiani (a destra) dopo il gol capolavoro all'Ostiamare
L'esultanza di Gabbiani (a destra) dopo il gol capolavoro all'Ostiamare
1 MIN DI LETTURA
Con una rovesciata spettacolare al 38' del secondo tempo, il piacentino Giacomo Gabbiani ha risolto Livorno-Ostiamare, gara valida per la 12ª giornata del girone C di Serie C. Un vittoria che porta i toscani in piena zona playoff.
Si tratta della quarta reste stagionale in campionato per il classe 2006, esploso nella Primavera della Cremonese e reduce da un'annata difficile alla Giana Erminio. Passato in prestito al Livorno, Gabbiani si è subito messo in luce, diventando uno dei giovani più interessanti e prolifici della categoria.
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