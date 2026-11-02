Guarda la rovesciata capolavoro di Giacomo Gabbiani

Con una rovesciata spettacolare al 38' del secondo tempo, il piacentino Giacomo Gabbiani ha risolto Livorno-Ostiamare, gara valida per la 12ª giornata del girone C di Serie C. Un vittoria che porta i toscani in piena zona playoff.

Si tratta della quarta reste stagionale in campionato per il classe 2006, esploso nella Primavera della Cremonese e reduce da un'annata difficile alla Giana Erminio. Passato in prestito al Livorno, Gabbiani si è subito messo in luce, diventando uno dei giovani più interessanti e prolifici della categoria.