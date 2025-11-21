Primo graffio di bomber Gabbiani: «Un gol che aspettavo tanto»
La Cremonese ha ceduto in prestito alla Giana Erminio, in Serie C, il 19enne cresciuto in grigiorosso
Paolo Borella
|1 ora fa
Gabbiani in possesso palla durante la sfida alla Pergolettese
Primo gol fra i professionisti per Giacomo Gabbiani: lunedì l’attaccante 19enne di Niviano è andato a segno nella vittoria della sua Giana Erminio, in Serie C, per 3-0 in casa della Pergolettese. «Da tanto aspettavo questo gol. Ho avuto qualche problema fisico, ma ho continuato a lavorare per adattarmi al salto e capire come mettere in difficoltà difensori più strutturati». Per il classe 2006 che «vive per il gol», la scelta di trasferirsi alla Giana per trovare «una piazza tranquilla, perfetta per crescere». Il giovane bomber è in prestito dalla Cremonese, dove è cresciuto e dove è stato capocannoniere in Primavera 1 (con record di 28 reti) e poi ha esordito in Serie B nel maggio scorso. Ma il suo cuore è sempre piacentino: «Fino a 14 anni ho giocato al Piacenza e resto un grande tifoso: nel 2019 ero a Siena per la partita che poteva valere la B. C’era Marotta, ora mio capitano alla Giana. Tornare a giocare al Piace un giorno? In futuro, mi piacerebbe». Intervista completa su Libertà
