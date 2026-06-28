Finale nazionale: l'Under 17 beffata ai supplementari

La maledizione delle finali che attanaglia le giovanili del Piacenza, dopo la Juniores Nazionale Under 19 colpisce anche l'Under 17 Élite.

I biancorossi a Bellaria Igea Marina (Rimini) sono stati sconfitti per 3-2 ai supplementari dai romani del Grifone Calcio, nel corso dell'ultimo atto di una stagione lunghissima e comunque ricca di soddisfazioni per i ragazzi di Marco Tornari.

Laziali avanti dopo 8 minuti con il destro dal cuore dell'area di Cinciu, Piace che pareggia al 35' su azione da corner: batte Mazzucchelli, stacca De Pietri, palla che sbatte sul palo, poi su Lattuada ed entra.

Nella ripresa il Piacenza parte bene, ma al 19' torna sotto grazie al colpo di testa di Serpente, che riceve una sponda aerea sugli sviluppi di una rimessa laterale.

Il Grifone vola sulle ali dell'entusiasmo e centra un clamoroso palo con un tiro da fuori di Fiorentini, ma i biancorossi hanno ancora la forza di pareggiare, al 29' con la zampata in area del neoentrato Tinelli.

Si va ai supplementari, con le squadre molto stanche. Decisive, purtroppo, una dormita difensiva e un po' di sfortuna al 7': De Angelis ruba palla, si accentra, tira di sinistro, la palla incoccia su un paio di gambe, si impenna e diventa imprendibile per l'ottimo Rusca.

Il colpo di tacco nel finale del secondo supplementare di Caramatti è l'ultima emozione, prima della festa del Grifone.

Il tabellino

Grifone Calcio-Piacenza 3-2 dts

Grifone (4-2-3-1): M. Lattuada, V. Vicini (1' st Cardillo), D. Notarianni, L. Veroni, M. Castellana, C. Zero (42' pt Fiorentini), F. Serpente (20' st De Angelis), A. Vermicelli (36' st Scribano), G. Voto, L. La Rosa (27' st Amato), F. Cinciu. A disposizione: F. Lombardo, C. Malfè, M. V. Zuffrano. All.: Giovanni Greco.

Piacenza (4-3-3): M. Rusca, L. Eridano (37' st Caroprese), F. Olivari, L. Dushanov (4' sts Caramatti), J. Guzzaloni, D. Bandini (11' sts Di Giacomo), R. Vargas (23' st Carrisi), T. Lucci (23' st Tinelli), E. De Pietri, R. Dellagiovanna, M. Mazzucchelli (39' st Villa). A disposizione: M. Masini, M. Silva, M. Pelizzari. All.: Marco Tornari.

Arbitro: Y. Ghanim (Assistenti: V. Smecca, G. Ginanneschi)

Marcatori: 8' pt F. Cinciu (G), 35' pt E. De Pietri (P), 19' st F. Serpente (G), 29' st C. Tinelli (P), 7' pts S. De Angelis (G)