Sfuma il sogno scudetto del Piace Under 19
Biancorossi sconfitti 2-0 dal Treviso nella finalissima nazionale
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Addio sogni di scudetto per il Piacenza Under 19: la finale nazionale Juniores la vince il Treviso. Veneto avanti al 35' del primo tempo con un calcio di rigore di Cecchin per fallo in area di Maserati su Dal Corso. Chiara occasione da gol, il difensore biancorosso viene quindi espulso e il Piace rimane in dieci e sotto di un gol.
I ragazzi di Colicchio hanno comunque le occasioni per pareggiare, su tutte il sinistro di Depietri a metà ripresa, che calcia fuori davanti al portiere. Nel recupero il raddoppio trevigiano, bella azione personale di Bresolin che salta tre biancorossi, batte Giardino e serve il definitivo 2-0.