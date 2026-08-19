I pesi massimi sbloccano la trattativa: Rrapaj oggi al Piace

Oggi arriverà la fine della telenovela-Rrapaj, che in mattinata si svincolerà dal Ravenna e poi diventerà un giocatore del Piacenza con un contratto biennale.

Per sbloccare la situazione ci hanno pensato i “pesi massimi” biancorossi. Innanzitutto il socio forte, Kirill Bosov, che ha deciso di sostenere uno sforzo economico extra per soddisfare le richieste di Rrapaj, il quale ha voluto vedersi adeguatamente ricompensato l’abbassamento di categoria.

Il presidente Marco Polenghi, poi, ha messo in campo gli ottimi rapporti personali con la famiglia Cipriani, proprietaria del Ravenna, per ammorbidire la situazione (la rescissione del contratto biennale era diventata complicata).

Lo stesso ha fatto il neo-consigliere biancorosso Ernesto Paolillo con Ariedo Braida, neo-vicepresidente giallorosso, suo stretto amico dei tempi dei gloriosi derby Inter-Milan.

Salvo colpi di scena, dunque, oggi Rrapaj rescinderà con il Ravenna e poi arriverà al Piacenza. Sarà probabilmente ufficializzato domani.