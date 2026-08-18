Rrapaj dice “sì”, ma ora non trova l’accordo con il Ravenna
Il centrocampista pronto a firmare un biennale con il Piace, ma è complicata la rescissione con i giallorossi
Michele Rancati
|3 ore fa
Un tiro di Paolo Rrapaj con la maglia del Ravenna contro il Fiorenzuola, giocata il 13 aprile 2025
Il tempo passa, l’inizio ufficiale della stagione si avvicina e il Piacenza resta ancora in attesa della margherita che ormai da tempo sta sfogliando Paolo Rrapaj, la mezzala mancina individuata per rafforzare il centrocampo biancorosso.
Le ultime ore avevano portato a quella che sembrava (finalmente) la svolta positiva: il giocatore, di fatto fuori rosa a Ravenna, si è convinto della proposta messa sul tavolo dal ds del Piace Leonardo Calistri. Ingaggio adeguato a un elemento della sua caratura e che compensi anche l’abbassamento di categoria (dalla Serie C alla D), durata biennale, premio in caso di tanto auspicata promozione. Mancava giusto qualche dettaglio, a quanto pare facilmente superabile.
Ma ecco la doccia fredda, almeno momentanea. Il Ravenna e il giocatore, fino allo scorso campionato punto fermo e addirittura capitano dei giallorossi, non stanno trovando l’accordo per la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2028.
Le ultime ore avevano portato a quella che sembrava (finalmente) la svolta positiva: il giocatore, di fatto fuori rosa a Ravenna, si è convinto della proposta messa sul tavolo dal ds del Piace Leonardo Calistri. Ingaggio adeguato a un elemento della sua caratura e che compensi anche l’abbassamento di categoria (dalla Serie C alla D), durata biennale, premio in caso di tanto auspicata promozione. Mancava giusto qualche dettaglio, a quanto pare facilmente superabile.
Ma ecco la doccia fredda, almeno momentanea. Il Ravenna e il giocatore, fino allo scorso campionato punto fermo e addirittura capitano dei giallorossi, non stanno trovando l’accordo per la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2028.
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