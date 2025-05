Che domenica per le bobbiesi, due finali in un solo giorno

La Bobbiese tiene alto l'onore piacentino nei campionati regionali e, grazie ai gol di Cloralio e Koci nel corso del primo tempo, piega per 2-1 ii Fornovo Medesano e si aggiudica i playoff del girone A di Promozione. Di fatto, un passo molto concreto verso l'Eccellenza, ma il cammino dei neroverdi proseguirà con la finale regionale che, in caso di successo piacentino, garantirebbe la certezza della promozione.

In Prima Categoria invece, si ferma a San Secondo l'avventura dello Sporting: la squadra di Rossi, che avrebbe dovuto vincere ad ogni costo per puntare alla Promozione, si è invece arresa al gol di Gabbi a metà ripresa.

Altra sorpresa dalla finale playoff di Seconda Categoria. Nel girone A, trionfa il Bobbio Perino: al Siboni, è stato Schiavi a giustiziare il grande favorito San Lazzaro, piegato dopo una stagione, quella dei ragazzi di Biolchi, trascorsa a duellare da vicino con i campioni della Pianellese. Nel playout invece, nulla da fare per l'orgoglioso Riverniviano, piegato anche al San Germano dal Podenzano di Maccagni che resta in Seconda. I trebbiensi sprofondano in Terza Categoria e rimediano così la seconda retrocessione consecutiva.

Impresa del San Lorenzo che, grazie a un'autorete e a un gol di Ussia espugna dopo i tempi supplementari il campo della ViaroleseSissa: i ragazzi di mister Di Pino potrebbero così tornare dopo alcuni anni in Prima Categoria.

Colpi di scena a non finire in Terza Categoria. Nell'anticipo del sabato sera, la Turris, ridotta in nove uomini, ha trovato la forza di far fuori la Podenzanese (in dieci) all'ultimo istante del secondo tempo supplementare grazie al gol di Pedretti. Pronostico sovvertito anche al Rosso di Gropparello: l'Omi Academy trionfa per 3-0 e si giocherà proprio con la Turris, la seconda promozione in Seconda.

Eccellenza

Finale playoff: Nibbiano&Valtidone-Vianese 0-1. Vianese agli spareggi nazionali per la Serie D

Promozione

Finale playoff: Bobbiese-F.F.Medesano 2-1. Bobbiese agli spareggi regionali

Prima Categoria

Finale playoff: San Secondo-Sporting Fiorenzuola 1-0. San Secondo agli spareggi regionali.

Seconda Categoria (Gir. A)

Finale playoff: San Lazzaro Farnesiana- BobbioPerino 0-1

Playout (ritorno): Podenzano-RiverNiviano 2-1

Seconda Categoria (Gir. B)

Finale playoff: ViaroleseSissa-San Lorenzo Monticelli 0-2. San Lorenzo agli spareggi regionali.

Terza Categoria

Semifinali playoff: Gropparello-Omi Academy 0-3 e Podenzanese-Turris 0-1 (dopo i tempi supplementari). Finale playoff: Omi Academy-Turris