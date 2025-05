Il Gotico saluta l'Eccellenza, retrocedono anche Alsenese e Sannazzarese

Dall'Eccellenza solo notizie negative per i colori piacentini: non solo il ko del Nibbiano&Valtidone nello spareggio per la Serie D con la Correggese, ma anche il ko esterno rimediato dal Gotico Garibaldina sul campo del Rolo: il gol di Scarpinato a 10' dal termine condanna la formazione di Julien Rantier al ritorno in Promozione e regala la salvezza ai padroni di casa.

In Promozione, sarà il Fornovo Medesano, vittorioso sul Vezzano, l'avversario nella finale playoff della Bobbiese che oggi è rimasta a riposo. E' stata invece la domenica della festa del CarpaChero che, grazie a Di Mauro e al solito Manna, condanna l'Alsenese al ritorno in Prima Categoria in un playout tutto piacentino. Ed è di casa nostra anche l'altra formazione che saluta la categoria: la Sannazzarese, avanti con Murro in avvio, ha subito la rimonta del Masone che, con Ruopolo e Pregnolato si è conquistata la permanenza in Promozione.

Il Carpaneto ha dominato contro l’Alsenese ben oltre il risultato di 2-0. Partita inizialmente influenzata dalla paura di perdere da parte di entrambe le squadre: i padroni di casa hanno comunque preso campo fino a colpire due pali prima del vantaggio al 45’ con Di Mauro che ha trafitto Pancini con un tiro a giro dai 16 metri. Una mazzata per l’Alsenese che non è riuscita a reagire subendo a metà ripresa il raddoppio su rigore di Manna. Espulso nel finale Bonini dell’Alsenese che dopo essere stato ammonito per proteste ha preso subito il secondo giallo. Carpaneto che dunque ha mantenuto meritatamente la categoria.

In Prima Categoria, le reti nella ripresa di Negrello e Signaroldi regalano allo Sporting Fiorenzuola la finale playoff di domenica prossima con il San Secondo. Buone notizie invece dai playout: il Vigolzone grazie alla vittoria esterna sul campo del Busseto e il gol di Galletti, ma anche il Junior Drago dello scatenato Ale Maggi (tripletta) stende lo Zibello e festeggia.

In Seconda Categoria, nel girone A, i sigilli di Nantoume e Schiavi valgono la finale playoff per il Bobbio Perino che eliminato il Rottofreno, a segno con Varesi nel 2-1 di Salsominore. Ora la finale sarà San Lazzaro e appunto il Bobbio Perino. Il fattore campo non ha invece aiutato il Riverniviano che, nel match di andata del playout, ha ceduto di schianto alla Podenzanese: 0-2 grazie ai gol di Viani e Baldrighi.

Nel girone B di Seconda, il San Lorenzo Monticelli è in finale playoff. Contenderà la promozione alla Viarolese dopo il successo sul Gattatico per 2-1.

Per chiudere, i maxi-playoff di Terza Categoria dove arrivano sorprese: anche quest'anno, spareggi amari per la Travese, eliminata dalla Turris capace di pizzare il blitz vincente con i gol di Haj Kacem e Migliavacca per superare la squadra di Bellassi. Vittoria esterna anche per l'Omi Academy con il fresco sposo Kane, autore del gol vittoria dei ragazzi di De Micheli sul campo di Vernasca. E poi i sette gol tra Gropparello e Primogenita: i padroni di casa l'hanno spuntata, ma soltanto dopo i tempi supplementari. Una incredibile altalena di emozioni con la Primo capace di recuperare lo svantaggio per ben tre volte; doppietta di Orlandi e il gol di Bianchi per i padroni di casa, la formazione cittadina ha colpito con Orsi, Miretta e Jariju. Nel secondo extra-time, Campanini ha fatto esplodere la tribuna di Gropparello. Alla Podenzanese si aggiungono dunque in semifinale, Turris, Omi e, appunto, Gropparello.

Eccellenza

Spareggio per la D: Nibbiano&Valtidone-Correggese 1-2. Correggese in Serie D. Nibbiano&Valtidone-Vianese finale playoff

Playout: Rolo-Gotico Garibaldina 1-0. Gotico Garibaldina in Promozione.

Promozione

Playoff: Vezzano-Futura Fornovo Medesano 1-2. Finale playoff: Bobbiese-Medesano

Playout: CarpanetoChero-Alsenese 2-1 e Masone-Sannazzarese 2-1. Alsenese e Sannazzarese retrocedono in Prima Categoria.

Prima Categoria

Spareggio per la Promozione: Noceto-San Secondo 4-1 (Noceto promosso, San Secondo in finale playoff).

Playoff: Sporting Fiorenzuola-Ziano 2-0. Finale playoff: San Secondo-Sporting Fiorenzuola

Playout: Busseto-Vigolzone 0-1 e Junior Drago-Zibello Pieve 3-0. Busseto e Zibello in Seconda Categoria.

Seconda Categoria (Girone A)

Playoff: BobbioPerino-Rottofreno 2-1. Finale playoff: San Lazzaro-BobbioPerino

Playout (gara di andata): Riverniviano-Podenzano 0-2

Seconda Categoria (Girone B)

Playoff: San Lorenzo Monticelli-Gattatico 2-1. Finale playoff: Viarolese Sissa-San Lorenzo

Terza Categoria

Playoff (Podenzanese già in semifinale)

Gropparello-Primogenita 4-3

Travese-Turris 1-2

Vernasca-Omi Academy 0-1

LA GALLERY DI SPORTING-ZIANO

La festa del Junior Drago, salvo in Prima Categoria

LA FOTOGALLERY DI GROPPARELLO-PRIMOGENITA DI SILVIA CORNELLI