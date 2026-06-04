Domani pomeriggio arriva il Giro Women

Domani arriva il Giro d'Italia Women sulle strade di Piacenza e provincia, con la settima tappa di 159 chilometri che condurrà la carovana rosa da Sorbolo Mezzani (Parma) a Salice Terme (Pavia).

La carovana rosa, in arrivo da Busseto, a Cortemaggiore è attesa tra le 14.20 e le 14.28, a Chiavenna Landi tra le 14.27 e le 14.37, in via Caorsana all'altezza dello svincolo autostradale tra le 14.44 e le 14.55. In città, in via Dante le cicliste dovrebbero passare tra le 14.52 e le 15.04. Infine, le stime per Madonna del Pilastro (tra le 15.05 e le 15.18), Borgonovo (tra le 15.23 e le 15.39), Trevozzo (tra le 15.39 e 15.56) e Nibbiano (tra le 15.51 e le 16.10).

La viabilità in città

Da mezzanotte di domani fino al pomeriggio (prevedendo entro le 16 il termine) è vietato il parcheggio su entrambi i lati della carreggiata in via Caorsana, via Cremona, via Colombo (nel tratto da via Cremona a via Manzoni), via Manzoni, via Conciliazione, viale Dante Alighieri, via Bianchi, via Pietro Cella e strada Gragnana. Negli stessi tratti stradali, presumibilmente dalle 13 alle 16 - e comunque almeno 45 minuti prima del passaggio atteso delle cicliste - sarà vietata la circolazione.