Gara di solidarietà per sostenere Anna

È scattata la gara di vicinanza ad Anna Kolyzhuk, la sfortunata atleta ucraina protagonista della gravissima caduta in gara ai Gran Premi internazionali di Fiorenzuola-Sei Giorni delle Rose Bianche. Era lo scorso 22 luglio, nei primi giri della prova Eliminazione Donne Elite, con la 22enne ucraina coinvolta in una caduta di quattro atlete, venendo sbalzata contro la rete di protezione battendo violentemente il capo e la schiena sulla pista. Immediatamente soccorsa dai sanitari, è stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma, dove è stata ricoverata e dove ha subito un’operazione. Non è mai stata in pericolo di vita, ma fin da subito la sua prognosi è stata riservata, segnale di una situazione clinica seria.

Anna Kolyzhuk



In questi giorni è stato aperto un conto corrente in euro per permettere a tutti gli atleti e alle persone che lo desiderassero di “aiutare Anna a contribuire più facilmente alle spese per le cure e la riabilitazione”. La stessa ciclista ucraina ha aperto una propria raccolta fondi. Anna vive con la sua famiglia oblast dell’Ucraina con capoluogo Mykolaï, con il padre che non riesce a raggiungerla in Italia e assisterla.

Nei giorni scorsi, la ciclista ha ricevuto la visita di Claudio Santi (accompagnato dal volontario Marco Vedè), che l’ha raggiunta all’ospedale di Parma. In precedenza, lo stesso patron dei Gran Premi internazionali di Fiorenzuola aveva comunicato agli addetti ai lavori della manifestazione un primo aggiornamento sulle sue condizioni di salute.