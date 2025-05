"Confindustria in campo" punta su gruppo, leadership e sicurezza

I due campetti di piazza Cavalli sono già pronti, le squadre arriveranno a partire dal pomeriggio di sabato, per poi chiudere con le finali di domenica. Sono ben 33 le aziende che si sfideranno nell’ottava edizione di “Confindustria in campo”, il torneo dedicato alle realtà lavorative piacentine organizzato con Opes e il patrocinio del comune di Piacenza.

Fine benefico in favore di Matita Parlante, associazione che si occupa di ragazzi affetti da autismo, mentre la dedica, come sottolinea la nipote Greta Gatti, presidente dei Giovani Industriali di Piacenza, è tutta per il compianto presidente onorario del Piacenza Calcio, Stefano Gatti.

Nel convegno di apertura dell’evento, “Il capitale umano leva strategica di successo aziendale”, moderato dall’ex Dg del Piacenza Calcio Marco Scianò al Grande Albergo Roma, ospite d’onore Ariedo Braida. Lo storico dirigente del Milan, oggi vicepresidente del Ravenna, è intervenuto fra presente e passato: «Ogni vittoria parte dalle persone e dalla gestione degli uomini. Il leader è colui che si prende le responsabilità con coraggio. Come quando forzai l’acquisto di Shevchenko, convinto potesse diventare pallone d’oro».

Il dibattito aperto dall’assessore allo sport Mario Dadati, che ha poi lasciato spazio agli altri relatori: Davide Scotti, autore del libro “Safeness” ed esperto in sicurezza sul lavoro per Saipem e il Marco Sala, socio amministratore di Rci Group. Si è discusso del mondo del lavoro di oggi e degli strumenti per creare cultura d’impresa anche sul territorio piacentino.