Scianò sul Piace: «Franzini uomo giusto, Polenghi coraggioso»

Oggi non lavora in alcuna società calcistica in particolare e si occupa di acquisto e vendita di club a livello internazionale con MergersCorp. Ma il cuore di Marco Scianò ( moderatore del convegno di Confindustria Giovani “Il capitale umano leva strategica di successo aziendale” ) batte sempre per il Piacenza.L’ex dg biancorosso, in carica fino a metà della stagione 2022/23, quella che portò alla retrocessione in Serie D, si sente ancora legato all’ambiente del Garilli: «Sarò sempre tifoso. Ho lavorato con tanti dei soci attuali: plauso al loro spirito di sacrificio, ma si sono resi conto che è difficile avere finanze per competere anche in Serie D. Il presidente Polenghi è però un capitano coraggioso e continuerà ad esserlo, con i suoi modi».Il lavoro di Scianò in parte rivalutato in questi anni di difficoltà fra i dilettanti? «Alcune cose che avevo detto si sono verificate: avere una squadra che si salvava in Serie C era un grande risultato per il periodo storico. Affrontammo una situazione difficile e nessun imprenditore, a parte gli attuali, si fece avanti per acquistare la società».Per il dirigente 40enne, mister Franzini è l’uomo giusto da cui ripartire: «Non esistono formule certe, ma è l’allenatore con qualità tecniche e umane migliori che si poteva prendere».