Ecco i calendari di Terza, due promozioni dirette e poi maxi-playoff

Stilato il cammino che attende le venti piacentine e le quattro parmensi inserite nei due gironi, pubblicato anche il regolamento

Redazione Online
August 22, 2025|1 ora fa
Pastorelli in azione durante Podenzanese-Samurai della scorsa stagione - Foto Angela Petrarelli
Pastorelli in azione durante Podenzanese-Samurai della scorsa stagione - Foto Angela Petrarelli
1 MIN DI LETTURA
Prime classificate dei due gironi promosse direttamente al piano superiore, dopodiché playoff per le formazioni dal secondo all'ottavo posto per entrambi i raggruppamenti. Queste le principali novità introdotte dalla Figc per regolamentare il nuovo campionato di Terza Categoria per il quale sono stati diramati oggi, venerdì 22 agosto, i calendari della stagione. Calcio d'inizio fissato per domenica 14 settembre, mentre per la fase provinciale della Coppa Coni (previsti quattro gironi) via fissato il 31 agosto. Di seguito, tutti i calendari.
Calendario di Terza Categoria (Girone A)Calendario di Terza Categoria (Girone B)Coppa di Terza (Girone A)Coppa di Terza (Girone B)Coppa di Terza (Girone C)Coppa di Terza (Girone D)
