Le venti squadre di Terza divise in due gironi. Il calendario di Seconda
Un raggruppamento di sole formazioni piacenine, l'altro prevede anche squadre parmensi: questo quanto sancito dalla Figc
August 20, 2025|1 ora fa
Due gironi da 12 squadre, uno esclusivamente composto da formazioni piacentine e l'altro completato da squadre parmensi, entrambi i raggruppamenti gestiti dalla Figc di Piacenza. Questa la decisione della Federazione alla luce del gran numero di squadre che hanno presentato richiesta di iscrizione al campionato 2025/2026. Questi i due gironi:
Sempre oggi, la delegazione provinciale ha diramato il calendario della Seconda Categoria (Girone A). Anche quella parmense ha ufficializzato il calendario del girone B con le formazioni piacentine che completano l'organico.Il calendario del campionato di Seconda Categoria (Girone A)Il calendario del campionato di Seconda Categoria (Girone B)
Per quanto concerna la Coppa Emilia di Seconda Categoria, si svolgerà con un turno preliminare che vedrà in campo due squadre domenica 31 Agosto, in gara unica, in caso di parità al 90’, tiri di rigore.
DOMENICA 31 AGOSTO ORE 17.30
CORTE CALCIO – TURRIS
DOMENICA 7 SETTEMBRE ORE 15.30
POL. BF – VINCENTE CORTE CALCIO/TURRIS
ROTTOFRENO – PONTOLLIESE 1907
PRO VILLANOVA – CAORSO
CADEO – POL. SAMURAI
BOBBIO 2012 PERINO – GOSSOLENGO PITTOLO
AUDAX CALCIO LIBERTAS – VIRTUS PIACENZA
SAN POLO – PODENZANO
SAN GIUSEPPE – SALICETES
