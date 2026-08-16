Edo Scotti vola e spinge la staffetta azzurra all'oro: Italia regina
La squadra azzurra è prima nel medagliere al termine degli Europei di atletica leggera
Redazione Online
|1 ora fa
epa13174954 Members of Team Italy celebrate winning the 4x400m Relay Men Final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 16 August 2026. EPA/TOLGA AKMEN
Grande impresa per Edoardo Scotti e la staffetta 4x400 azzurra: l'oro italiano nell'ultima gara di Birmingham 2026, la 4x400, vale anche il successo nel medagliere degli Europei di atletica leggera che incorona l'Italia regina continentale.
Il quartetto azzurro, completato da Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, ha prevalso sulla Gran Bretagna in un arrivo al fotofinish per cuori fortissimi: 2.59 e 16 il tempo degli italiani, tre centesimi in meno all'Inghilterra per un successo straordinario.
Per Piacenza, l'orgoglio assoluto per l'oro di Edo Scotti e il bronzo di Andrea Dallavalle nella gara del salto triplo di Ferragosto.