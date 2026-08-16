Edo Scotti vola e spinge la staffetta azzurra all'oro: Italia regina

Grande impresa per Edoardo Scotti e la staffetta 4x400 azzurra: l'oro italiano nell'ultima gara di Birmingham 2026, la 4x400, vale anche il successo nel medagliere degli Europei di atletica leggera che incorona l'Italia regina continentale.

Il quartetto azzurro, completato da Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, ha prevalso sulla Gran Bretagna in un arrivo al fotofinish per cuori fortissimi: 2.59 e 16 il tempo degli italiani, tre centesimi in meno all'Inghilterra per un successo straordinario.

Per Piacenza, l'orgoglio assoluto per l'oro di Edo Scotti e il bronzo di Andrea Dallavalle nella gara del salto triplo di Ferragosto.