Pioggia di complimenti su Dallavalle, Scotti e gli Azzurri

«Le atlete e gli atleti dell'Emilia-Romagna hanno dato ancora una volta un contributo straordinario ai successi dello sport italiano. Dietro questi risultati ci sono anni di allenamenti, sacrifici, rinunce, determinazione e una passione che li accompagna ogni giorno dentro e fuori dai campi di gara. Ma c'è anche la forza di un sistema sportivo regionale che, grazie al lavoro quotidiano di Coni, federazioni, associazioni sportive, società, atleti, tecnici e dirigenti, crea le condizioni perché quel talento possa crescere, esprimersi e raggiungere i massimi livelli. È un patrimonio collettivo di competenze, professionalità e passione che appartiene a tutta la nostra comunità e che rappresenta uno dei punti di forza dell'Emilia-Romagna. Sappiamo anche che molti atleti si allenano e gareggiano nella nostra regione proprio per questo: sui 132 atleti convocati agli Europei di atletica, 30 risultano tesserati in Emilia-Romagna. Alle nostre campionesse, ai nostri campioni e a tutta la squadra azzurra vanno le nostre più sincere congratulazioni, a nome dell'intera comunità regionale, per le emozioni che ci hanno regalato e per il modo in cui hanno saputo rappresentare il nostro Paese».

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora regionale a Turismo e Sport, Roberta Frisoni, sui risultati dei Campionati europei di atletica a Birmingham, nel Regno Unito, e degli Europei di nuoto a Parigi, che hanno visto competere tante atlete e atleti emiliano-romagnoli per nascita, tesseramento o percorso sportivo. Numerose le medaglie conquistate: il carpigiano Gregorio Paltrinieri ha vinto il bronzo nella 5 chilometri in acque libere e l’argento nella staffetta 4x1500 mista. Simone Cerasuolo, di Imola (Bo), ha conquistato il bronzo nei 100 rana in 58″90 e l’argento nei cinquanta a rana con il crono di 26”62. Sofia Morini, di Reggio Emilia, ha vinto l’argento nella staffetta 4x100 stile libero. Nel nuoto artistico, Filippo Pelati - di Lagosanto (Fe) - ha ottenuto l’argento nel solo tecnico, nel solo libero e nel duo misto tecnico, e il bronzo nel duo misto libero, queste ultime due medaglie in coppia con Lucrezia Ruggiero. A questi si aggiungono tantissimi atleti che nel loro percorso personale si sono allenati e hanno fatto parte di associazioni sportive dell’Emilia-Romagna, o sono stati protagonisti di competizioni disputate nella nostra regione, tra cui Lorenzo Benati, che ha corso l’ultima frazione della staffetta 4X400 maschile, Pietro Riva e Rebecca Lonedo che si allenano a Rubiera.

Bronzo a Monaco 2022, oro a Roma 2024 e ora argento a Birmingham 2026: Sara Fantini, di Fidenza (Pr), ha vinto la medaglia nel lancio del martello, con 74,35 metri. Bronzo nel salto triplo per Andrea Dallavalle di Piacenza, con i suoi 17,37 metri. Tra i medagliati ci sono anche il lodigiano Edoardo Scotti, oro nella staffetta 4x400 maschile, che vive a Castell'Arquato si allena a Fidenza (Pr), e Eseosa Fostine Desalu, detto Fausto, bronzo nei 200 metri, nato a Casalmaggiore (Cr).

Oltre all’atletica e al nuoto, ottimi risultati anche per la ginnastica artistica emiliano-romagnola che in questi giorni sta disputando gli Europei a Zagabria: prestigioso riconoscimento internazionale per Elisa Iorio, la ginnasta modenese che ha ottenuto due argenti, nella prova individuale (parallele asimmetriche) e a squadre.

«Ogni gara, ogni finale, ogni medaglia racconta una storia di impegno, di responsabilità, di rispetto per l'avversario e di capacità di non arrendersi mai- proseguono presidente e assessora-. Sono valori che lo sport trasmette ogni giorno, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, e che hanno un’importanza che va ben oltre il risultato agonistico. Per questo continueremo a investire nello sport, nell’impiantistica, per sostenere l’impegno quotidiano delle associazioni del nostro territorio e per offrire sempre maggiori opportunità sportive alle giovani generazioni. Perché promuovere e valorizzare la pratica sportiva significa sostenere le persone, rafforzare le comunità, promuovere inclusione, benessere e qualità della vita. È questo il patrimonio più prezioso che vogliamo continuare a valorizzare e che rende l'Emilia-Romagna una terra capace di far crescere talenti, ma soprattutto cittadine e cittadini. Perché dietro ogni successo- chiudono de Pascale e Frisoni- c'è un lavoro quotidiano che parte dai territori e da tutte le realtà che del nostro sistema sportivo fanno parte. È lì che si costruiscono le vittorie di domani e si rafforza uno dei punti di forza dell'Emilia-Romagna».

Edoardo Scotti

Le congratulazioni dell'Amministrazione comunale di Piacenza ad Andrea Dallavalle

A poche ore dalla medaglia conquistata a Birmingham nella serata del 15 agosto, quando Andrea Dallavalle è salito sul podio del salto triplo ai Campionati Europei di Atletica, erano arrivate per l'atleta piacentino le congratulazioni della sindaca Katia Tarasconi e dell'assessore allo Sport Mario Dadati: «Questo bronzo europeo, a poco meno di un anno dall'argento mondiale di Tokyo, è l'ennesimo, splendido riconoscimento al lavoro costante che ti ha portato ai vertici nella tua disciplina. Grazie, Andrea, per la nuova, straordinaria emozione che hai regalato all'Italia insieme al tuo compagno Andy Diaz: Piacenza celebra ancora una volta il tuo risultato con orgoglio, ma soprattutto con la consapevolezza che sei un campione. Non solo nel salto triplo, ma nella vita. Ti aspettiamo presto per festeggiare insieme».

I complimenti del Coni di Piacenza a Dallavalle

Anche il Coni di Piacenza, tramite il delegato provinciale Robert Gionelli, si era complimentato con Dallavalle: «A nome di tutto il mondo sportivo piacentino che ho l'onore di rappresentare, mi complimento con Andrea Dallavalle per l'ennesimo prestigioso risultato conquistato, chiara testimonianza delle straordinarie doti atletiche, dell'encomiabile impegno profuso e della capacità di saper gestire anche i momenti più difficili e impegnativi di un evento agonistico internazionale. Caro Andrea, grazie per le bellissime e intense emozioni sportive che ci hai regalato, e per aver dato lustro e reso onore ancora una volta al nostro territorio con una grande impresa sportiva. Il tuo impegno, la tua dedizione, il tuo spirito di sacrificio e la tua passione rappresentano un esempio altamente positivo per tantissimi giovani piacentini. Complimenti e ringraziamenti che rivolgo anche a Ennio Buttò, tuo infaticabile e insostituibile allenatore che condivide con te la gloria dei tuoi straordinari risultati sportivi».