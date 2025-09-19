Fantastico Leo: a Baku è secondo in prova

Inizia con un ottimo secondo posto nelle qualifiche la tre giorni in Azerbaijan di Leonardo Fornaroli, pilota piacentino dell'Invicta Racing e attuale leader della classifica piloti di Formula 2. Dopo la tredicesima posizione informale nelle prove libere, Leo ha aperto il gas nelle qualifiche a Baku che determinano le griglie di Sprint Race (domani) e Feature Race (domenica). Per lui, pole sfiorata per soli diciannove millesimi, andata invece a Jak Crawford, mentre terzo è l'altro italiano Gabriele Minì.

Domani alle 12.15 italiane la Sprint Race dove - in virtù dell'inversione dei primi dieci tempi - Fornaroli partirà dalla nona posizione (quinta fila). Domenica alle 9 in Italia invece una Feature Race molto importante dove Leonardo scatterà dalla prima fila sfruttando il secondo posto.