Rimonta Fornaroli, a Monza ottimo quinto posto

Si chiude con un ottimo quinto posto la tre giorni di Leonardo Fornaroli al Gran Premio d'Italia a Monza in Formula 2. Dopo la spettacolare vittoria di ieri nella Sprint Race, il pilota piacentino dell'Invicta Racing sfiora il podio nella Feature Race di stamattina, dove Leo ha mostrato ancora una volta una grande tenacia, rimontando tre posizioni dalla griglia di partenza dopo l'ottavo posto nelle qualifiche di venerdì. La vittoria di giornata è andata a Luke Browning, che ha capitalizzato al meglio la pole position. Per Fornaroli, punti preziosi nella classifica piloti, dove il gioiello di casa nostra si presentava in testa già alla vigilia della tre giorni di Monza. Ora il piacentino guida con 174 punti, precedendo di 21 lunghezze lo stesso Browning, mentre Richard Verschoor è terzo a quota 144. La Formula 2 riprenderà nel week end dal 19 al 21 settembre a Baku con il terz'ultimo appuntamento stagionale.