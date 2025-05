Finali stregate per le bobbiesi, miracolo Turris

Ultima domenica in campo per il calcio dilettantistico piacentino, con cinque squadre impegnate nelle finali playoff.

In Promozione, la Bobbiese è stata sconfitta per 1-0 dalla Comacchiese sul campo di Sasso Marconi: a decidere il gol di Marongiu al 14' del primo tempo. Per i neroverdi, che hanno concluso in 9, sembra comunque certo il salto in Eccellenza.

In Seconda categoria, cede nel finale il Bobbio2012 Perino ai ravennati dall'Erika Lavezzola (3-2), mentre il San Lorenzo Monticelli ha superato ai calci di rigore i romagnoli del Superga 63 (0-0 dopo regolamentari e supplementari).

Infine, finalissima playoff per la Terza Categoria: l'Omi Academy ha ceduto nel finale alla Turris per 2-1. Pontenuresi in vantaggio con il gol di Kane alla mezz'ora del primo tempo. Nerazzurri che restano in 10, ma riescono a ribaltare il risultato con Banti e Pedretti, mettendosi in pole position per il ripescaggio in Seconda categoria. La Turris nella stagione regolare era arrivata ottava, entrando nei playoff all'ultima giornata, a ben 33 punti (39 contro 72) dalla Podenzanese seconda classificata, poi eliminata in semifinale.

Finale playoff Promozione: Bobbiese-Comacchiese 0-1 (Giocata a Sasso Marconi).

Finali playoff regionali Seconda Categoria: Erik Lavezzola-Bobbio2012 Perino 3-2 (Giocata a San Michele dei Mucchietti) e San Lorenzo Monticelli-Superga 63 (Giocata a Zola Predosa).

Finale playoff Terza Categoria: Omi Academy-Turris 1-2 (Giocata a Pontenure).

Omi Academy-Turris nelle foto di Angela Petrarelli

Bobbiese-Comacchiese nelle foto di Claudio Cavalli