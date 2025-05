La nuova mappa del calcio piacentino: Eccellenza da record

Peccato per la dolorosa retrocessione dalla Serie D del Fiorenzuola, fatto è che nella stagione che verrà il movimento dilettantistico piacentino conterà ben cinque rappresentanti in Eccellenza, massimo campionato regionale. Oltre alla squadra rossonera, consolidate Nibbiano&Valtidone e Agazzanese, nonché le neopromosse Pontenurese e Bobbiese (alla prima volta assoluta in categoria).

C’è da scommettere che tanto il Fiorenzuola quanto Nibbiano e Agazzanese saranno nel lotto delle squadre di prima fascia, mentre le due matricole punteranno consolidarsi sul nuovo palcoscenico.

Obiettivo sfumato quest’anno ai playout per il Gotico Garibaldina, tornata in Promozione, dove si è assottigliato a quattro il numero delle nostre rappresentanti.

Oltre al Gotico, la Castellana Fontana, il CarpanetoChero e la neopromossa Spes, prossima al ripescaggio in qualità di finalista della Coppa Emilia di Prima. In Promozione i gironi dovrebbero essere ridotti di un’unità, passando da 18 a 17 squadre.

In Prima categoria, senza considerare l’eventualità del ripescaggio per il Bobbio2012 Perino, rappresentanza piacentina a quota 13 squadre.

Cioè le retrocesse Alsenese e Sannazzarese, le neopromosse Pianellese e San Lorenzo Monticelli, nonché le consolidate Sporting Fiorenzuola, Lugagnanese, Borgonovese, Arquatese, Vigolzone, Drago, Sarmatese, Vigolo e Ziano.

Diciotto, invece, le piacentine al via del prossimo campionato di Seconda categoria. Oltre al Bobbio 2012 Perino, la retrocessa Virtus Piacenza e le neopromosse Samurai, Corte Calcio (ripescata da finalista di Coppa Coni) e Turris (vittoriosa nei playoff di Terza), le consolidate Libertas, Rottofreno, Pol.Bieffe, Gossolengo Pittolo, Podenzano, Pontolliese, Caorso, San Lazzaro, San Giuseppe, San Polo, Salicetese, Cadeo e Pro Villanova.

Infine, salvo eventuali ripescaggi, il girone unico di Terza categoria conterà sulla new entry Sant’Antonio e le retrocesse RiverNiviano, San Corrado e Fulgor Fiorenzuola, poi Bivio Volante, Podenzanese, Omi Academy, Travese, Gropparello, Primogenita, Vernasca, Gerbido, Atletico Pontolliese, Folgore, Alseno Calcio, San Filippo Neri e San Rocco.