Fiorenzuola, è partita l'era di mister Alberto Villa

E' ufficialmente partita l'era di Alberto Villa sulla panchina del Fiorenzuola. Il tecnico dei rossoneri oggi, martedì 9 settembre, dopo aver sbrigato le pratiche nella sede rossonera del Pavesi, ha diretto il suo primo allenamento sul sinettico del Bricchi. Primo contatto dunque con la squadra che ha sostenuto la prima seduta dopo il pesante ko di domenica scorsa con lo Scanzorosciate, costato la panchina a Nicolò Araldi. L'ex allenatore dei rossoneri è stato esonerato martedì dopo una giornata di riflessione da parte del club, rimasto evidentemente molto deluso dalla prestazione offerta dalla squadra. Presenti oggi al Bricchi il direttore sportivo Mario Barbieri e anche il nuovo socio Eugenio Rigolli. Nessun commento rilasciato dai dirigenti che hanno seguito l'allenamento da bordo campo.

Il Fiorenzuola domenica prossima sarà di scena al Curtoni di Borgonovo per il match con l'altra matricola piacentina di Serie D, Il Nibbiano&Valtidone, che al primo turno ha piegato a domicilio il Club Milano. Una sfida subito molto complicata per Villa che dovrebbe proseguire, sul piano tattico, con il 3-5-2, modulo utilizzato anche dal predecessore Arladi.