Franz e il suo Piace in costruzione: «Finora solo prime scelte»

«Che estate sto vivendo? Di puro lavoro, continuo e massiccio, ma già lo sapevo prima ancora di tornare al Piacenza». Mister Arnaldo Franzini, allenatore del Piacenza chiamato al ritorno in Serie C, torna a parlare nel pieno della campagna acquisti che la società di via Gorra sta conducendo in maniera attenta e volta a costruire una squadra sulla base delle indicazioni del tecnico di Vernasca.

«Per il raduno del 21, la squadra sarà pronta al 99% - ha spiegato ancora Franzini -, probabilmente resterà qualcosa da completare nel reparto mediano. Per ora sono arrivate solo prime scelte. Il modulo da utilizzare? Sarà il 4-3-3». Leggi qui l'intervista completa.