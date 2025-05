Il Piacenza ufficializza il ritorno di Franzini

Il Piacenza Calcio ha comunicato ufficialmente l'arrivo di Arnaldo Franzini sulla panchina biancorossa. Assieme al tecnico di Vernasca, reduce dalla cavalcata che ha portato il Lumezzane dall'Eccellenza alla Serie C, torna anche il vice allenatore Andrea Lussardi.

«Ad Arnaldo Franzini, oltre 200 panchine in biancorosso tra il 2015 e il 2020 - scrive il Piacenza - sono legati molti dei ricordi più dolci della storia recente del club come la vittoria del Campionato di Serie D nel 2016 condita dal record di punti conquistati. La società, nel rivolgere un caloroso bentornato ad Arnaldo e Andrea, informa che i nomi dei membri dello staff tecnico saranno comunicati in seguito».

La presentazione è prevista per oggi alle 18 allo stadio Garilli, dove si sono dati appuntamento via social network i tifosi biancorossi.