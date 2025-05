Inizia il Franzini-bis: «Facile scegliere il Piacenza»

In mattinata l’ufficialità del ritorno, poi l’abbraccio dei tifosi al Garilli e la presentazione ufficiale insieme al Dg Francesco Fiorani e al Ds Carlo Zerminiani. Il nuovo capitolo di Arnaldo Franzini al Piacenza parte così, con l’allenatore che come dieci anni fa scende di categoria per amore dei colori biancorossi, ma con ambizioni chiare in Serie D: «Torno indietro di categoria? Mi piace provare a vincere ancora, anche in Serie D, e mi piacciono progetti come quello che al Piacenza ci portò vicino alla Serie B. Dieci anni fa ero più incosciente, ma sono ancora molto contento di tornare qui e della fiducia ricevuta dalla società, non è stata una scelta complicata».



Tanto entusiasmo per il suo ritorno, ma quali saranno gli obiettivi per una rosa che ripartirà da zero o quasi? «Ogni categoria ha le sue caratteristiche e le sue difficoltà, vogliamo preparare il campionato nel modo migliore. Partiamo presto e questo può essere d’aiuto. Vogliamo essere competitivi creando il giusto ambiente fra gruppo, giocatori e unità d’intenti. Con uomini che sappiano cosa significa lavorare qui, calciatori di carattere».

Le richieste del Mago di Vernasca? «Di lavorare bene, in grande autonomia e nel caso sbagliare, ma con la mia testa».

Si ricompone il tandem con il Ds Zerminiani, già con lui al Lumezzane, che spiega: «Sono contento di aver riportato mister Franzini qui a Piacenza, abbiamo un rapporto condiviso dai tempi di Lumezzane. Arrivare alla sua scelta è stato naturale».

Anche il direttore generale Francesco Fiorani è stato chiaro: «Quella di mister Franzini, insieme al suo vice Andrea Lussardi, è una scelta unanime e forte. Vogliamo subito voltare pagina dopo una stagione difficilissima, dando un messaggio chiaro e cercando di anticipare le avversarie».