Gabbiani dalla Cremonese in prestito alla Giana

Sarà alla Giana Erminio, in Serie C, la prima esperienza in un campionato professionistico per Giacomo Gabbiani. L’attaccante 19enne di Niviano, dopo il percorso nelle giovanili della Cremonese, culminato con il record assoluto di gol messi a segno nell’ultimo campionato Primavera 1 (28 reti), passa in prestito alla formazione di Gorgonzola dove si misurerà nel campionato di Serie C. Una destinazione che rappresenta un primo test per il 19enne nel quale la Cremonese crede e per il quale si è optato per una destinazione “tranquilla” e al riparo da forti pressioni.