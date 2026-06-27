Gas Sales a stelle e strisce: in attesa di Robinson, arriva McHenry

In attesa della chiusura definitiva della questione Mandiraci, ormai al passo d'addio verso la Turchia con l'imminente arrivo di Cooper Robinson dalla Polonia, la Gas Sales Bluenergy inserisce nel roster un altro statunitense. Si tratta del centrale classe 2000, Merrick McHenry, che vestirà la maglia biancorossa nelle prossime due stagioni.

Nato a Bedford nel 2000, Merrick McHenry ha svolto l’intera carriera universitaria nella prestigiosa UCLA (University of California, Los Angeles), con cui ha disputato il campionato NCAA Division I fino al 2024, conquistando due titoli nazionali consecutivi e ottenendo numerosi riconoscimenti individuali. Dopo aver saltato la stagione 2020, si è affermato come uno dei migliori centrali del panorama universitario statunitense con la maglia dei Bruins.

Centrale di grande fisicità e atletismo, reduce da importanti esperienze nel campionato statunitense e francese, McHenry è un giocatore solido a muro e dotato di un buon impatto in attacco e va a rinforzare il reparto dei centrali mettendo a disposizione della squadra qualità tecniche e una spiccata mentalità competitiva.

Nella stagione 2024-2025 McHenry ha iniziato la sua carriera da professionista in Europa, giocando nella Ligue A francese con il Nice Volley-Ball, mettendosi in evidenza per fisicità, qualità a muro e continuità di rendimento.

A livello internazionale, il centrale statunitense è stato titolare con la Nazionale degli Stati Uniti allenata da Karch Kiraly all’ultimo Campionato del Mondo nelle Filippine, offrendo prestazioni di alto livello e confermando il proprio valore sul palcoscenico mondiale. Attualmente è nel roster della nazionale statunitense che sta disputando la VNL. Con la maglia della nazionale USA ha inoltre collezionato numerosi successi: bronzo al Campionato Nordamericano 2021, due premi consecutivi come miglior centrale alla NORCECA Final Six 2021 e 2022, l’oro alla NORCECA Final Six 2023 e l’argento alla Coppa Panamericana 2024.

Con l’arrivo di Merrick McHenry, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza aggiunge al proprio reparto centrali un atleta giovane ma già esperto a livello internazionale, confermando le ambizioni del club per la prossima stagione.

Queste le prime parole di Merrick McHenry da giocatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: “Per me significa tantissimo aver firmato con Piacenza. Sono estremamente orgoglioso di essere un atleta americano che ha l’opportunità di rappresentare il proprio Paese, ma allo stesso tempo anche l’Italia e Piacenza. Ho sentito parlare molto di questa società e degli ottimi risultati ottenuti, sono davvero entusiasta di poter far parte, anche solo in piccola parte, della sua storia. Non vedo l’ora di indossare la maglia, rappresentare la città di Piacenza e lottare per contribuire a portare nuovi trofei al Club. La SuperLega è un sogno per me, sono molto felice ed emozionato di poter finalmente competere in questo campionato. Negli Stati Uniti non esiste un campionato professionistico di pallavolo, quindi molti di noi sognano di avere l’opportunità di giocare nel miglior campionato al mondo come è quello italiano. Questo è un sogno che ho fin da quando ero bambino, mi sento onorato di poter presto prendere parte a questa SuperLega e continuare a crescere e migliorarmi come giocatore”.

Ninni De Nicolo (Direttore Sportivo Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “La scelta è ricaduta su McHenry perché cercavamo un centrale con spiccate qualità offensive, in grado di sposarsi con il nostro modo di giocare e con le caratteristiche del nostro alzatore. Abbiamo individuato in lui il profilo giusto: un atleta che saprà garantire un impatto importante in attacco, senza rinunciare alle qualità a muro e incisività al servizio”.