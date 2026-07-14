Gas Sales, con Robinson arriva anche Brboric

La Gas Sales Bluenergy ha comunicato di aver raggiunto un accordo con lo schiacciatore statunitense Cooper Robinson per la stagione sportiva 2026-2027.

A breve potrebbe arrivare anche un'altra ufficializzazione: l'arrivo di Nikola Brboric, giocatore serbo classe 2006, che sostituirà Lukas Bergmann (andato a Prata Pordenone).

La scheda di Robinson

Nato l'8 agosto 2002 in California, a Pacific Palisades, Robinson è uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione della pallavolo americana. Schiacciatore di 202 centimetri, reduce dall'esperienza nel campionato giapponese con la maglia dell’Hiroshima Thunders, approda in Italia per la sua prima avventura professionistica in Europa. Già inserito stabilmente nel progetto tecnico della Nazionale maschile degli Stati Uniti, ha fatto parte dei gruppi delle selezioni statunitensi nelle più recenti competizioni internazionali e sta giocando la Volleyball Nations League.

Prodotto della prestigiosa Ucla, con cui ha conquistato due titoli nazionali Ncaa, Robinson si è affermato come uno degli attaccanti più completi del panorama universitario americano. Nel 2025 è stato nominato Avca First Team All-American e Mpsf Player of the Year, chiudendo la stagione con 365 punti realizzati in attacco e confermando qualità tecniche e atletiche di altissimo livello.

I suoi primi passi pallavolistici li ha mossi nei tornei scolastici californiani con la Loyola HS, approdando quindi alla Uc Los Angeles, con cui ha partecipato dal 2021 al 2025 alla lega universitaria Ncaa Divisione I, il massimo campionato universitario di pallavolo maschile degli Stati Uniti, vincendo due titoli nazionali consecutivi.

Nella stagione 2025-2026 ha iniziato la sua carriera da professionista in Giappone partecipando alla SV League con gli Hiroshima Thunders.

Il debutto con la maglia della nazionale americana è datato 2024: medaglia d’argento alla Coppa Panamericana a cui ha fatto seguito la conquista della medaglia d’oro alla Norceca Final Six dove viene anche premiato come miglior servizio.

Giocatore completo e moderno, Cooper Robinson si distingue per fisicità, elevazione e capacità di incidere nei momenti chiave della gara. Il suo percorso di crescita e le esperienze maturate finora lo rendono un profilo perfettamente in linea con il progetto sportivo di Gas Sales Bluenergy.