Seddik va, arriva Iyegbekedo: Gas Sales al completo

Alle 17 di oggi scadrà il termine di tesseramento degli atleti per la Superlega e la Gas Sales Bluenergy è pronta a un'ultima giornata di mercato con diversi movimenti.

Ieri la società ha comunicato di aver raggiunto un accordo (peraltro già anticipato) con lo schiacciatore statunitense Cooper Robinson per la stagione sportiva 2026-2027.

Nella mattinata di oggi è attesa un’altra ufficializzazione: l’arrivo dal Vojvodina di Nikola Brboric, schiacciatore serbo classe 2006, che sostituirà Lukas Bergmann (andato a Prata Pordenone).

Non è finita: il centrale Joris Seddik (che aveva firmato lo scorso anno un contratto triennale) ha scelto di lasciare Piacenza per tornare in Francia, con la volontà di trovare un club che gli garantisca spazio nel sestetto titolare. Al suo posto è ormai in fase di definizione l’accordo per il bis di Daniel Iyegbekedo, proprio dalla Francia, dove è tornato per fine prestito al termine di sei mesi in biancorosso.

La rosa Gas Sales sarà così composta:

Palleggiatori: Paolo Porro, Dragan Travica.

Schiacciatori: Josè Miguel Gutierrez, Manuel Zlatanov, Cooper Robinson, Nikola Brboric.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Henrì Leon.

Centrali: Gianluca Galassi, Merrick McHenry, Francesco Comparoni, Daniel Iyegbekedo.

Liberi: Domenico Pace, Francesco Rizzo.

Allenatore: Dante Boninfante

Secondo allenatore: Samuele Papi.

Sorteggi Cev e Superlega

Oggi in Lussemburgo si terranno i sorteggi di Cev Cup, di cui la Gas Sales è detentrice.

Domani a Bologna, invece, verranno svelati i calendari dell’82° campionato di Serie A-Superlega.

Saranno inoltre consegnati i premi riguardanti la scorsa annata. La Gas Sales sarà premiata per la vittoria della Cev Cup.