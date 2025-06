Gas Sales beffata, niente wild card per la Champions

Sono già svanite le speranze della Gas Sales Bluenergy di partecipare alla prossima Champions League. Il consiglio di amministrazione della federazione europea (la Cev) si è riunito oggi e ha deciso di assegnare le tre wild card per la prossima edizione della massima competizione continentale di pallavolo maschile ai turchi dell’Halkbank Ankara, ai polacchi dell’Asseco Resovia (che saranno allenati dal piacentino Massimo Botti) e ai francesi del Montpellier. Questi ultimi possono essere considerati coloro che, di fatto, hanno preso il posto che sembrava destinato a una squadra italiana, a Piacenza in particolare.

L’interesse per ottenere un’opportunità così esclusiva di partecipare alla Cev Champions League è stato davvero enorme, con ben 17 candidature ricevute tra le due categorie (maschile e femminile). Il Consiglio di amministrazione della Cev aveva precedentemente deciso di reintrodurre le wild card con l’obiettivo di innalzare il profilo della competizione, valutando le candidature secondo una serie di criteri trasparenti e ben definiti, precedentemente comunicati e condivisi con tutte le parti coinvolte.

Alla fine, il Consiglio ha scelto di trovare un equilibrio che garantisse partite di altissimo livello competitivo, tenendo allo stesso tempo in considerazione la valorizzazione commerciale della Champions League sia in Europa che oltre i confini continentali. Il potenziale di mercato dei club candidati, così come quello dei rispettivi paesi d’origine, ha quindi giocato un ruolo chiave nella decisione finale.

Inoltre, la decisione del Consiglio di amministrazione getta le basi per una competizione che, pur puntando all’eccellenza in ogni aspetto, rappresenterà anche la diversità della grande famiglia della pallavolo europea. Si tratta di un approccio strategico, olistico e orientato al futuro, che – combinato con la partecipazione delle squadre più forti secondo il più recente ranking europeo Cev – darà vita a un’edizione 2026 capace di coinvolgere i tifosi come mai prima d’ora, innalzando anche il profilo commerciale della manifestazione.

I cinque club selezionati – tre maschili e due femminili – vantano curriculum di tutto rispetto, oltre alla capacità e alla volontà di crescere e puntare all’eccellenza nel lungo termine. Rappresentano mercati chiave per la pallavolo europea, hanno basi di tifosi ampie e in costante crescita, e un’attrattiva che potrà rivelarsi un importante valore aggiunto per sponsor e partner.

Come già annunciato, questi club inizieranno il loro cammino dal 4º turno della Champions League (fase a gironi), andando a sostituire le squadre russe, che restano al momento non ammesse alle competizioni internazionali a causa delle attuali circostanze.

L’introduzione e l’assegnazione delle wild card rappresentano un primo passo nel percorso intrapreso dalla leadership della Cev per modernizzare la Champions League Volley, che rimane il vero gioiello della pallavolo europea, con un enorme potenziale – soprattutto commerciale – ancora da valorizzare appieno.