Spiraglio Champions per la Gas Sales

La Gas Sales Bluenergy Volley potrebbe beneficiare di una delle tre wild card per la Champions League che la Cev (la Federazione europea) ha introdotto a partire da quest’anno.

Piacenza ha formalizzato nei giorni scorsi tanto l’iscrizione alla Superlega (il massimo campionato italiano), quanto alla Coppa Cev, la seconde per importanza in Europa, conquistata sul campo con il quarto posto finale. Ma contestualmente ha presentato anche la documentazione per essere ammessa alla prossima Champions League, sfruttando la possibilità fornita dal nuovo regolamento, che assegna tre pass da concedere ad altrettante formazioni che non si sono qualificate. Tra le italiane, hanno inviato la documentazione Milano e Verona (entrambe arrivate dietro Piacenza, con i veneti addirittura non qualificati a nessuna competizione europea), mentre a livello internazionale circolano i nomi delle polacche Zaksa Kedzierzyn-Kozle e Resovia (prossima destinazione dell’allenatore piacentino Massimo Botti), dei francesi del Montpellier e dei turchi dell’Halkbank Ankara. «Abbiamo pensato che sarebbe paradossale - commenta la presidentessa Curti - se venisse ammessa una squadra italiana arrivata dopo di noi, quindi abbiamo depositato la domanda e presentato la documentazione richiesta. Sappiamo che i criteri seguiti per la decisione terranno conto il valore tecnico della rosa, della solidità organizzativa della società e del potenziale commerciale del progetto. Tutti elementi che non ci mancano, anzi».

La decisione sarà presa a breve, ma la Gas Sales può sperare concretamente, anche perché pare che potrebbe essere assegnata una wild card per ciascuno dei tre Paesi principali (Italia, Polonia e Turchia), sembrerebbe naturale che venga scelta la prima delle non qualificate, quindi Piacenza.

Iscrizioni Superlega

Sono 12 i club che hanno presentato richiesta di ammissione alla prossima Superlega: Cisterna, Civitanova, Cuneo Sport 2018 (neopromossa), Grottazzolina Modena, Milano, Monza, Padova, Piacenza, Trento e Verona.

Mandiraci rinnova fino al 2028

Il futuro di Efe Mandiraci è a Piacenza, almeno fino al 2028. Lo schiacciatore turco classe 2002 ha infatti rinnovato il proprio contratto con la società biancorossa ed è pronto a restare alla Gas Sales Bluenergy Volley anche per le prossime tre stagioni.