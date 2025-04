Gas Sales, orgoglio e rammarico: «Ora la testa è tutta alla Champions»

Giuseppe Bongiorni, vicepresidente della Gas Sales Bluenergy, non nasconde l’amarezza per l’eliminazione in semifinale scudetto contro Trento, ma guarda già avanti: l’obiettivo ora è il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League.

«La stagione - spiega - ha avuto tre fasi: un inizio brillante, poi un calo, infine una ripresa importante. Contro Trento abbiamo giocato ad alto livello, ma nei momenti decisivi hanno avuto più lucidità. Resta l’orgoglio per le prime due gare e il rammarico per le occasioni sprecate soprattutto in gara 1».



Sul bilancio stagionale: «Do un 7 e mezzo, forse anche un 8. Siamo arrivati tra le prime quattro, vicini al livello di Trento e Perugia. Peccato per la Coppa Italia, dove potevamo fare di più. Il nostro pubblico è stato fantastico». Ora testa alla sfida per il terzo posto, decisiva per l’Europa: si giocherà al meglio delle tre partite contro la perdente tra Civitanova e Perugia. «I ragazzi devono ritrovare motivazione: è il momento di rialzarsi. La squadra per l’anno prossimo è quasi pronta, giovane e talentuosa. Sarebbe bello vederla in Champions».