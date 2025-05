Gas Sales, stasera l'ultimo treno per la Champions

Ci sarà bisogno di tutto il sostegno possibile dei tifosi per trascinare una Gas Sales Bluenergy che si trova nella difficilissima situazione delle spalle al muro, ma che vuole ancora lottare per non terminare qui la stagione e dire addio all'Europa che conta. Servirà soltanto una vittoria domani sera ai ragazzi di Travica, impegnati al Palabanca con fischio d'inizio alle 20.30 nella gara 2 del playoff 3°-4° posto di Superlega contro Perugia. Il primo atto è andato agli umbri, un 3-1 che ancora una volta ha dimostrato come i biancorossi se la possano giocare al cospetto dei più forti, ma purtroppo anche quanto manchi quel “killer instinct” che è già costato più di un rammarico in questi playoff scudetto, vedasi il doppio confronto in semifinale con Trento. Va anche detto che ha giocato una Gas Sales incerottata e alquanto improvvisata al centro e da questo punto di vista non sembrano esserci notizie positive: Gianluca Galassi ha accusato un problema alla schiena e Fabio Ricci si è procurato uno strappo al polpaccio, per cui difficilmente potranno essere utili alla causa, così come Uros Kovacevic da tempo indisponibile. Toccherà dunque ancora ad Alessandro Bovolenta giocare centrale in coppia con Simon nel sestetto guidato da capitan Brizard in regia e Romanò in diagonale, Mandiraci e Maar saranno alla banda e Scanferla il libero. Con una vittoria la Gas Sales si assicurerebbe la decisiva gara 3, in caso di successo della Sir invece i giochi finirebbero qui con gli umbri qualificati in Champions League e i biancorossi in Coppa Cev.