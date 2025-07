Il Dkb parte subito forte, oggi l'atteso Stramlòn

Nonostante il grande caldo è partita con il botto a Fiorenzuola la 19esima edizione del Darwin Knew Basketball. Nella giornata di ieri, infatti, 240 ragazzi si sono sfidati nei tornei 3x3 giovanili di respiro internazionale.

Nella categoria Under 19 maschile si è classificata al primo posto la spagnola "The 3x3 Academy" di Barcellona che ha preceduto "Tortona Evolution Academy", mentre nell’Under 18 femminile "Main 3x3" di Cavezzo (Modena) si è imposta in finale su "Costa Masnaga" (Lecco). Infine, nell’Under 16 maschile "Elite 3x3 Basketball" di Milano è salita sul gradino più alto del podio precedendo "Gli Chef" di Pavia.

Successo e divertimento, con la partecipazione di oltre 100 bambini coinvolti in giochi ludici, per lo Stramlòn di Ragass e l’Italian Dunk King, la spettacolare gara delle schiacciate (in alcuni casi con un'auto a fare da ostacolo).



Quest’oggi dalle 18 lo Stramlòn, con 36 squadre in sfida tra calciobalilla, bocce su erba, ping pong, volano e tante sorprese; dalle 20.30 musica con Remember My Way e After Party con DJ Set by Tubista & Mana con voice Cubino. A seguire le premiazioni degli Stramlòn.