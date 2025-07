Spettacolo e pienone al Dkb, stasera gara delle schiacciate

Grande successo anche ieri a Fiorenzuola per la seconda giornata del Darwin Knew Basketball, nella quale è andato in scena il palio dello Stramlòn, divenuto ormai un simbolo delle estati in riva all’Arda, palio ludico-sportivo le cui prenotazioni erano sold out da settimane: 36 squadre infatti si sono sfidate in 15 giochi, tra i quali calciobalilla, bocce su erba, ping pong e volano, per il divertimento non solo dei concorrenti che si sono dati battaglia sfidando il caldo, ma anche dei tantissimi che hanno raggiunto piazzale Darwin. In serata, infine, tutti a ballare con Remember My Way e l’after party con DJ Set by Tubista & Mana con voice Cubino.

Questa sera, tempo permettendo, il clou della manifestazione con il Dkb Dunk Contest, la gara delle schiacciate: tra i partecipanti Christon Staples, Miroslav Eletskii, Kirill Miroshinichenko, Tyler Currie, Gustavo “DunkBoy” Oliveira, Jonathan Edwards. Tra i giurati Carl Brave, noto cantautore. Fine serata dedicata all’after party con Dj Set by Double Deejay e Tamisha, voice by Tony D. Al termine le premiazioni con il Papana Cafè di Castell’Arquato sul gradino più alto del podio.

LA FOTOGALLERY DI FRANCESCA SOLARI