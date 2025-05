Il Piace gioca d'anticipo: ecco la campagna abbonamenti

“Sei bella da morire”. Da coro dei tifosi a slogan per la campagna abbonamenti 2025/26 del Piacenza Calcio, presentata nella sede di Ltp dal direttore generale biancorosso Francesco Fiorani e dalla responsabile marketing, Viola Doddi.

Lunedì 19 maggio (dalle 9) al via la prelazione per gli abbonati della stagione sportiva appena conclusa, poi da metà luglio si aprirà la vendita libera. A chi sottoscriverà l’abbonamento durante la prima fase, sarà regalato un portachiavi realizzato con il materiale ricavato dai tubolari della storica Curva Nord, recentemente smantellati.

I prezzi resteranno invariati rispetto all’ultima annata (tutti i dettagli sul sito del Piacenza Calcio), proprio per lanciare un segnale: «Non ci siamo dati obiettivi specifici per quanto riguarda il numero degli abbonati, ringrazierò singolarmente chi ci darà ancora fiducia dopo una stagione molto complessa», le parole del Dg Fiorani.

L’intenzione è quella di guardare subito in avanti, come si è intuito dall’annuncio immediato del ritorno di mister Arnaldo Franzini.