In coda per l'abbonamento al Piace, il primo è ancora Luigi Spotti

È partita nella mattinata di oggi la campagna abbonamenti del Piacenza Calcio per la stagione 2025/26. Prima fase riservata agli abbonati dell’ultima annata pronti a confermare il proprio sostegno, che si sono presentati in grande numero alle biglietterie dello stadio Garilli.

Una lunga coda guidata dallo storico tifoso Luigi Spotti, pronto a tagliare il traguardo dei 60 anni di abbonamenti biancorossi. Nonostante l’apertura dei botteghini alle 9, lui si è presentato con largo anticipo: «Da qualche anno sono il primo a sottoscrivere la tessera, ero qui dalle 6 di mattina e l’ho fatto con piacere. Nonostante la delusione dell’ultima stagione, sono ancora qui: il Piace non si abbandona. È una fede».

Insieme a lui, anche un’altra tifosa affezionata come Manuela Baldini, registrata con la tessera numero 2. Sorrisi e voglia di ripartire, soprattutto dopo l’arrivo di mister Arnaldo Franzini. Sarà difficile replicare il record di abbonamenti di un anno fa (più di 1.400), ma già in centinaia hanno rinnovato il proprio legame con il Piacenza nella prima giornata di prelazione.