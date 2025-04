In Bahrein, Leo Fornaroli va a caccia di un'altra perla

E' tutto pronto per il Gran Premio del Bahrain di Formula 2, che venerdì 11 aprile vedrà la disputa delle prove libere alle 10 italiane (fino alle 10,50) e delle qualifiche, che scatteranno alle 14,55 e determineranno le griglie della Sprint Race di sabato e della Feature Race di domenica. In gara, il piacentino Leonardo Fornaroli, pilota dell'Invicta Racing secondo in classifica in Formula 2 dopo la piazza d'onore nella Sprint Race nel Gran premio di Melbourne in Austrialia che ha aperto la stagione.

Sabato alle 15,15 in Italia prenderà il via la Sprint Race, mentre domenica alle 12,25 italiane spazio alla Feature Race. Si correrà sulla pista di Sakhir, già conosciuta dai piloti per i recenti test ufficiali di fine marzo. Cinque chilometri e 412 metri la lunghezza del tracciato del Bahrain, con il record della pista (abbracciata per la prima volta dalla Formula 2) che appartiene all'attuale ferrarista Charles Leclerc, messo a segno proprio nel 2017 a una velocità media di quasi 197 chilometri orari fermando il cronometro sul tempo di 1 minuto 38 secondi 907.