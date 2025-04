Fornaroli vola in Bahrain: è in pole position

Leonardo Fornaroli continua a inanellare risultati eccezionali. Oggi il pilota piacentino di Formula 2 ha centrato la polo position nelle prove ufficiali in vista del Gran premio del Bahrain, stampando il tempo di 1'44"008.

Il pilota del Team Invicta ha preceduto Victor Martins e Luke Browning (che poco prima aveva disputate le prove libere di Formula 1 con la Williams).

Nella Sprint Race di domani Fornaroli partirà decimo (il regolamento prevede l'inversione delle posizioni dei primi dieci classificati), mentre domenica scatterà davanti a tutti.

Con questa performance, Fornaroli guadagna anche due punti preziosissimi in classifica generale che lo proiettano in testa a pari merito con Durksen a quota 10 punti.