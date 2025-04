Fornaroli in pole a caccia di gloria in Bahrain

Dopo la pole position centrata venerdì, oggi alle 13.25 italiane, il piacentino Leonardo Fornaroli, scatterà davanti a tutti allo spegnimento dei semafori nella Feature Race che chiuderà il Gran Premio del Bahrain.

Una ghiotta occasione per capitalizzare al meglio la sua prima pole position e cercare di conquistare punti preziosi in questo primo di due week end consecutivi. Archiviata Sakhir, infatti, il "circus" si trasferirà nel nostro week end pasquale a Jeddah per il Gran Premio di Arabia Saudita, terzo atto della stagione 2025, la prima di Fornaroli in Formula 2.

Tra la pole position di venerdì e il precedente secondo posto a Melbourne nella Sprint Race, Fornaroli ha già dimostrato la sua stoffa, confermandosi tra i "rookie" più talentuosi della categoria.