In Eccellenza Nibbiano e Vianese in fuga, ammucchiata in Promozione

In Eccellenza, è partita la fuga a due. La Vianese, grande rivale del Nibbiano&Valtidone capolista, ieri vittorioso con la Pontenurese, ha piegato le resistenze di una buona Agazzanese grazie al gol di Bertetti. La proverbiale tenuta difensiva della squadra di Viano ha impedito ritorni da parte della squadra di Piccinini che resta al quarto posto, ora a –6 dal tandem Nibbiano-Vianese. Pesantissima vittoria della Bobbiese al Candia: in avvio è stato Imprezzabile a trafiggere il Corticella in un autentico scontro per la sopravvivenza. Domenica prossima, ultimo turno d’andata prima della sosta natalizia: i ragazzi di Rastelli saranno di scena sul campo dello Zola, i reggiani a Rolo.

C’è una coppia di testa anche in Promozione dove il Montecchio, grazie al pareggio con la Bagnolese, aggancia il Gotico Garibaldina, ieri fermato sul pari a Langhirano. Seconda a una lunghezza dalle regine, la Castellana Fontana di Ciotola. Si ferma invece la rincorsa alla zona salvezza della Spes Borgotrebbia, ko a Luzzara.

In Prima, tra le nove litiganti piacentine, spunta il Fidenza ceh, dopo il prevedibile successo sul campo della Sannazzarese, si porta in vetta a +1 su tre formazioni: Lugagnanese e Ziano, che hanno chiuso sul 2-2 lo scontro diretto, e la Borgonovese che ieri ha rischiato grosso con il Vigolzone. L’impresa di giornata è stata della Junior Drago che, al Siboni, ha piegato di misura il San Lazzaro grazie ai centri di Cordani e Dordoni dopo il momentaneo pari di Garilli.

In campo anche la Terza Categoria per l'ultima giornata di qualificazione della Coppa Coni. Questo il quadro dei risultati:

Coppa Coni (4ª giornata)

Girone A

Alseno-Podenzanese 1-0 e Atletico Pontolliese-Fulgor Fiorenzuola 2-1.

Classifica: Alseno 10, Podenzanese 9, Alseno 7, Atletico Pontolliese e Fulgor Fiorenzuola 4, U.21 Pontolliese 1. Qualificate: Alseno e Podenzanese.

Girone B

Vernasca-Folgore 6-4, San Corrado-Vigolo 0-1 (sospesa al 1' s.t. per infortunio all'arbitro).

Classifica: Vernasca 10, Vigolo 8, San Rocco e San Corrado 5, Folgore 0. Qualificate: Vernasca e una tra Vigolo e San Corrado.

Girone C

Omy Academy-Gropparello 1-3, Riverniviano-Life in Sport 9-1.

Classifica: Gropparello 10, Omi 7, Riverniviano e Travese 5, RiverNiviano 2, Life in Sport 0. Qualificate: Gropparello e Omi.

Girone D

Primogenita-Bivio Volante 5-2 e Santantonio-San Filippo Neri 3-3.

Classifica: Primogenita 9, Santantonio 7, San Filippo Neri 6, Bivio Volante e Gerbidosipa 2. Qualificate: Primogenita e Santantonio

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica



PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica

