Il super Piace, tanti gol e commenti a Zona Calcio
La vittoria dei biancorossi e i campionati dall'Eccellenza alla Terza categoria dalle 20.30 su Telelibertà
Redazione Online
|1 minuto fa
Il fine settimana spettacolare per le squadre piacentine sarà ripercorso questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal giornalista Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.
In primo piano, lo straordinario successo del Piacenza sul campo dell'ex capolista Pro Sesto: un 2-0 che lancia definitivamente i biancorossi nella lotta per la vittoria del campionato di Serie D, anche a le altre rivali hanno tutte vinte e la classifica (milanesi a parte) è rimasta sostanzialmente invariata. Alla fine del girone di andata mancano ancora due gare e chissà che gli uomini di Franzini non possano accorciare ulteriormente rispetto alla vetta.
Giornata importante anche in Eccellenza, con il Nibbiano e la Vianese che allungano sulle dirette concorrenti e la Bobbiese che ottiene una importante vittoria in chiave salvezza. In Promozione, invece, c'è affollamento in vetta, con Gotico e Montecchio solamente un punto sopra Castellana Fontana e Futura Fornovo Medesano.
Di tutte questi campionati e della Coppa Coni di Terza categoria si parlerà, con immagini, gol e commenti.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
In primo piano, lo straordinario successo del Piacenza sul campo dell'ex capolista Pro Sesto: un 2-0 che lancia definitivamente i biancorossi nella lotta per la vittoria del campionato di Serie D, anche a le altre rivali hanno tutte vinte e la classifica (milanesi a parte) è rimasta sostanzialmente invariata. Alla fine del girone di andata mancano ancora due gare e chissà che gli uomini di Franzini non possano accorciare ulteriormente rispetto alla vetta.
Giornata importante anche in Eccellenza, con il Nibbiano e la Vianese che allungano sulle dirette concorrenti e la Bobbiese che ottiene una importante vittoria in chiave salvezza. In Promozione, invece, c'è affollamento in vetta, con Gotico e Montecchio solamente un punto sopra Castellana Fontana e Futura Fornovo Medesano.
Di tutte questi campionati e della Coppa Coni di Terza categoria si parlerà, con immagini, gol e commenti.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Leggi anche