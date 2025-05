Juan Carlos, arrivare ultimo ed essere felice: «Piacenza è magica»

C’era qualcosa di speciale nell’aria della Placentia Half Marathon , e non solo per l’ottima organizzazione e il meteo favorevole. A coglierne il senso “più alto” è stato, 62enne colombiano residente a Castelvetro, ultimo al traguardo con 2h55', ma felicissimo. Astrologo e runner alle prime armi, ha vissuto la corsa come un’esperienza di energia positiva: «I bambini sul Facsal, gli applausi, l’atmosfera… qui la gente ha ancora attenzione per gli altri». Corre da un anno grazie ad Alejandra, che lo ha spinto a scoprire il mondo della corsa: «Anche se arrivi ultimo puoi essere felice». Unico appunto: «Rifornimenti più ricchi il prossimo anno!».