Splendido risultato per il Karate Piacenza Farnesiana in due competizioni che si sono svolte nella stessa giornata. Alcuni atleti hanno partecipato all’Open d’Italia Fijlkam League a Riccione al quale hanno preso parte 1700 atleti di 315 società di tutta Italia. Si tratta della competizione più importante e prestigiosa che si tiene in Italia e è valevole per il ranking della Nazionale giovanile azzurra.

Eccellente il risultato di Aicha Kouhaih nella categoria under 14 – 52 kg che ha conquistato la medaglia di bronzo. Altre due finali per il bronzo sono state disputate da Eva Dallavalle (già vice campionessa d’Italia) nella categoria – 54 kg con sei incontri e ha sfiorato la medaglia di bronzo perdendo di misura la finale classificandosi al 5° posto su 52 atlete partecipanti.

Anche Leonardo Scanacapra si è classificato al 5° posto su 55 atleti con 6 incontri disputati e ha perso di misura nella finale per il bronzo. Nella stessa giornata, altre due atlete della società piacentina hanno partecipato al 15° trofeo Csen Lombardia che si è tenuto a Castenedolo, nel Bresciano, conquistando altre due medaglie, Inela Kuljanovic medaglia d’argento nella categoria cadetti – 54 kg e Khadija El Menaoui medaglia di bronzo nella categoria junior – 50 kg.