La Gas Sales del futuro? «Giovani, esperienza ed entusiasmo»

Un mix di giovani ed esperti, che sia in grado di far divertire il pubblico del PalabancaSport e che possa anche fare bella figura in campo europeo.

Ecco come sarà la Gas Sales della prossima stagione: all'indomani dell'annata appena conclusa con il quarto posto in Superlega e la conquista di un posto in Coppa Cev, lo “stato maggiore” della società della presidente Elisabetta Curti è già al lavoro per allestire il nuovo roster secondo una precisa filosofia. L'hanno svelata nel corso dell'ultima puntata stagionale di “Volley Piacenza #atuttogas” il vicepresidente Giuseppe Bongiorni, il direttore generale Hristo Zlatanov e il direttore sportivo Ninni De Nicolo, ospiti di Marcello Tassi ed Alice Morelli.

«La stagione appena terminata ci ha fatto vedere un bellissimo gruppo – ha detto Bongiorni – compatto e affiatato, le lacrime alla fine di gara 2 con Perugia erano lì a dimostrare quanto i giocatori tenessero a questo ambiente e mi ha fatto piacere notare così tanto attaccamento. Il mio desiderio, per quel che riguarda la Gas Sales che vorrei vedere in futuro, è che sia capace di confermarsi su questi livelli e giocarsela contro le squadre più forti del campionato come abbiamo visto quest'anno».

Tutti hanno infatti sostenuto come mancasse davvero poco per battere corazzate come Trento e Perugia, lo ha sottolineato anche Zlatanov: «Ci è mancato un passettino, quel pizzico di cinismo in più, tutto questo nonostante fossimo martoriati dagli infortuni fin dall'inizio della stagione. Direi che il progetto portato a termine in questi primi sei anni è stato portato a termine, siamo partiti da zero vincendo una Coppa Italia e ora siamo anche la società con il movimento dei tifosi cresciuto maggiormente nell'ultimo anno, circa il 15 % in più. Tuttavia, vorrei vedere più sold out al PalabancaSport...Ora si apre un ciclo diverso, che ci vedrà anche in Coppa Cev dove dovremo ben figurare senza particolari ambizioni visto che dai Quarti in poi il livello è praticamente lo stesso della Champions».

C'è anche uno “zoccolo duro” di giovani dai quali ripartire, come ha aggiunto De Nicolo: «Bovolenta, Mandiraci, Loreti, Gueye, tutti ragazzi che costituiranno un giusto mix con altri elementi di esperienza in un roster che avrà delle puntellature nei punti giusti. Penso che questa stagione sia stata eccellente per come abbiamo finito, l'unico rammarico è non essere entrati nelle Final Four di Coppa Italia. Obiettivi? Confermarci tra le prime quattro in Italia e andare avanti il più possibile in Europa»