«Vinto lo scudetto dico addio a Trento e torno a Piacenza»

Chiudere un capitolo nel modo più bello, alzando al cielo uno scudetto, per aprirne subito un altro, con nuove sfide e nuovi orizzonti. Il piacentino Lorenzo Barbieri, 32 anni, preparatore atletico dell’Itas Trentino, ci è riuscito: mercoledì sera, con il tricolore cucito sul petto dopo un’infuocata gara 4 vinta al tie break sul campo della Lube. Un 3-1 nella serie che ha consegnato a Trento il titolo di campione d’Italia e a Barbieri l’ennesimo trofeo di una carriera giovane, ma già ricca di successi. Per lui si tratta del secondo scudetto conquistato ai piedi delle Dolomiti, il terzo se si considera quello vinto ai tempi di Perugia. Un palmarès che negli ultimi anni ha visto aggiungersi anche una Champions League, una Supercoppa italiana e due argenti al Mondiale per club. Ma questa volta è diverso. Perché questo è l’ultimo trofeo prima di un addio.

«Non è un mistero, il prossimo anno torno a casa e sarò preparatore atletico della Gas Sales Bluenergy. A Trento ho chiuso cinque anni molto intensi di passione, lavoro e vittorie. C’è rammarico perché lascio una città che amo, ma il prossimo capitolo è ancora da scrivere. Lo stimolo è provare a riportare Piacenza il più in alto possibile. Chissà se a questo giro riusciremo a battere Trento!».