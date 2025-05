Lacrime al Pavesi: rimonta Correggese, sfuma il sogno Serie D del Nibbiano

E' un finale da lacrime. Il Nibbiano&Valtidone vede sfumare il sogno di sbarcare per la prima volta in Serie D e, in un Pavesi gremito come da tempo non accadeva, ha concesso la rimonta vincente alla Correggese. Dopo il vantaggio iniziale firmato Lancillotti, come accaduto domenica scorsa dopo la rete di Minasola, nonostante i reggiani non siano affatto brillati in termini di qualità del gioco, hanno colpito nel finale: ancora Siligardi a griffare l'1-1 intorno all'ora di gioco, ma a 8' dalla fine è stato Errichiello a giustiziare la squadra di Luca Rastelli ora attesa dalla finale playoff del girone A con la Vianese (domenica 18 maggio).

Reggiani più esperti e capaci di colpire nel momento chiave, anche grazie all’aiuto degli uomini subentrati dalla panchina, piacentini subito in partita ma poi crollati alla distanza.

“Lance” illude

Partita piacevole nonostante la pesante posta in palio al “Pavesi” di Fiorenzuola, per l’occasione vestito a festa con circa 2.500 spettatori e fazioni di tifosi di entrambe le squadre. Il Nibbiano passa già al 4’: Vecchi si libera sulla corsia mancina e va al cross, Cipriani salva il primo tentativo di testa di Ridolfi, ma non può nulla sulla respinta ravvicinata di Lancellotti per l’1-0.La Correggese punta sul possesso palla ma la difesa valtidonese regge bene, lasciando spazio solo ad un paio di pericolose punizioni di Siligardi, autore del pareggio nel finale della sfida all’ultima giornata, entrambe deviate in angolo da Guerci. Il portiere biancazzurro piazza poi un grande intervento al 45’, bloccando in presa il bel destro dal limite di Vernia.

Esperienza Correggese

Minasola, fra i meno incisivi dei suoi, apre la ripresa con un tiro a rientrare dalla corsia mancina, largo. Continua il bel duello Vecchi-Ghizzardi in fascia e proprio dal terzino destro reggiano nasce l’1-1 al 56’: traversone per Errichiello, tiro ribattuto e pallone sui piedi di Siligardi che dalla zona del dischetto non sbaglia. Reazione piacentina con i tentativi senza successo di Ridolfi (alto da buona posizione) e Ababio, troppo debole. Il Nibbiano cala nettamente nel corso della ripresa, la Correggese è però raramente pericolosa. Almeno fino al 40’, quando si decide il match: uscita dal basso poco convinta degli uomini di Rastelli, i biancorossi giocano in orizzontale fino ad Errichiello, che dal lato sinistro dell’area fulmina Guerci. Niente da fare nei 5’ di recupero, lo “scudetto” di Eccellenza è della Correggese.

Il tabellino di Correggese-Nibbiano 2-1

Correggese: Cipriani, Ghizzardi (43’ s.t. Pipoli), Bolini (24’ s.t. Sarzi Puttini), Covili (44’ p.t. Galli), Bertozzini, Carini, Errichiello, Vernia (28’ s.t. Galletti), Antenucci (35’ s.t. Calì), Siligardi, Leonardi. All. Rossi. Panchina: Paltrinieri, Caselli, Benedetti, Cappelluzzo.

Nibbiano: Guerci, Tambussi, Vecchi (41’ s.t. Castellana), Bini, Ababio, Boccenti, Lancellotti, Jakimovski (41’ s.t. Siaka Kone), Ridolfi (32’ s.t. Franchini), Vingiano (37’ s.t. Baldini), Minasola. All. Rastelli. Panchina: Serena, Borsastti, Bernardi, Brugni, Kenzin.

Arbitro: Cristofori di Finale Emilia. Assistenti: Soverini (Bologna) e Bellavia (Faenza).

Reti: 4’ p.t. Lancellotti (N); 11’ s.t. Siligardi (C), 40’ s.t. Errichiello (C).

Note: ammoniti Bini, Leonardi, Tambussi. Angoli 6-1. Recupero: 3’-5’. Spettatori circa 2.500.

