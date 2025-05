Nibbiano allo spareggio, promosse Pontenurese, Pianellese e Samurai

Nibbiano e Correggese pareggiano 1-1 lo scontro diretto tra battistrada e andranno allo spareggio per decidere chi sarà promossa dall'Eccellenza alla Serie D, stessa sorte per Noceto e San Secondo in Prima categoria. Pontenurese che sale in Eccellenza grazie allo 0-0 contro il Luzzara, Pianellese che vince il girone A di Seconda categoria con l'1-1 a San Polo e Audax Fontanellatese che trionfa nel girone B. Infine, Polisportiva Samurai che batte 1-0 la Folgore e in volata si aggiudica il girone unico di Terza.

Eccellenza

Salso-Agazzanese 2-1

Arcetana-Zola Predosa 4-4

Borgo S. Donnino-Brescello 1-3

GoticoGarib.-Fidentina 3-1

Nibbiano&V.-Correggese 1-1

Real Formigine-Fabbrico 0-0

Rolo-Terre di Castelli 0-1

Vianese-Colorno 4-0

Castelfranco-Sp. Scandiano 0-3

Promozione in D: spareggio su campo neutro tra Nibbiano&Valtidone e Correggese (domenica 11 maggio).

Playoff: Vianese-Brescello Piccardo.

Playout: Rolo-Gotico Garibaldina (domenica 11 maggio).

Retrocesse in Promozione: Virtus Castelfranco, Sporting Scandiano e Colorno.

Classifica finale

Nibbiano&Valtidone 71

Correggese 71

Vianese 69

Brescello 60

Terre di Castelli 59

Agazzanese 56

Fidentina 55

Zola Predosa 54

Salsomaggiore 46

Borgo San Donnino 45

Fabbrico 44

Real Formigine 42

Arcetana 39

Rolo 32

Gotico Garibaldina 32

Colorno 30

Sporting Scandiano 25

Virtus Castelfranco 0

Promozione

Bagnolese-Fidenza 3-1

Bobbiese-CarpanetoChero 0-1

Carignano-Boretto 3-1

CastFontana-Alsenese 1-3

Pontenurese-Luzzara 0-0

Sannazzarese-Masone 0-0

Sorbolo-Fornovo Medesano 0-1

Terme Monticelli-Bibbiano 1-2

Vezzano-Montecchio 1-0

Promossa in Eccellenza: Pontenurese.

Playoff: Vezzano-Futura Fornovo Medesano. Già in finale: Bobbiese

Playout: CarpaChero-Alsenese e Masone-Sannazzarese (domenica 11 maggio)

Retrocesse in Prima Categoria: Sorbolo Biancazzurra e Fidenza.

Classifica finale

Pontenurese 70

Bobbiese 66

Vezzano 60

Fornovo Medesano 59

Bibbiano San Polo 59

Carignano 55

Luzzara 51

CastellanaFontana 48

Boretto 45

Montecchio 45

Bagnolese 40

Terme Monticelli 39

Masone 37

Carpaneto Chero 35

Alsenese 35

Sannazzarese 32

Fidenza 27

Sorbolo 26

Prima Categoria

Lugagnanese-Borgonov. 2-2

Arquatese-Vigolzone 1-1

Busseto-SpesBorgotrebbia 2-3

Junior Drago-Soragna 2-2

Sarmatese-Zibello Pieve 3-0

Sporting F.-San Secondo 1-1

Vigolo-Noceto 1-2

Ziano-Virtus Piacenza 3-1

Promossa in Promozione: spareggio Noceto-San Secondo (domenica 11 maggio).

Playoff: Sporting Fiorenzuola-Ziano (domenica 11 maggio).

Playout: Busseto-Vigolzone e Junior Drago-Zibello Pieve (domenica 11 maggio).

Retrocessa in Seconda: Virtus Piacenza.

Classifica

San Secondo 64

Noceto 64

Sporting Fiorenzuola 55

Ziano 54

Spes Borgotrebbia 45

Borgonovese 45

Sarmatese 39

Arquatese 39

Lugagnanese 37

Vigolo 34

Soragna 34

Junior Drago 34

Busseto 30

Vigolzone 28

Zibello Pieve 28

Virtus Piacenza 22

Seconda Categoria (G.A)

Libertas-Rottofreno 1-0

B.F. Bettola-Riverniviano 1-3

GossolengoPit.-Podenzano 2-2

Pontolliese-Caorso 0-0

San Lazzaro-San Corrado 3-2

San Giuseppe-BobbioPerino 3-1

San Polo-Pianellese 1-1

Promossa in Prima Categoria: Pianellese.

Playoff: BobbioPerino-Rottofreno. Già in finale: San Lazzaro

Playout: Podenzano-Riverniviano.

Retrocessa in Terza: San Corrado

Classifica

Pianellese 59

San Lazzaro 58

BobbioPerino 44

Rottofreno 43

Libertas 36

San Giuseppe 34

B.F. Bettola 32

GossolengoPittolo 31

San Polo 30

Pontolliese 29

Caorso 29

Podenzano 27

Riverniviano 25

San Corrado 23

Seconda Categoria (G.B)

Fontanellatese-Gattatico 4-1

Fulgor Fiorenzuola-Fonta 4-3

Levante-Combisalso 0-1

Pro Villanova-San Lorenzo 1-2

San Polo Pr-Cadeo 4-3

Torrile-Fontevivo Amatori 1-2

Viarolese Sissa-Salicetese 2-0

Promossa in Prima: Fontanellatese.

Playoff: San Lorenzo Monticelli-Gattatico. Già in finale: Viarolese Sissa.

Retrocesse in Terza: Torrile e Fulgor Fiorenzuola.

Classifica

Fontanellatese 54

Viarolese Sissa 52

San Lorenzo 41

Gattatico 46

Fontevivo 44

Salicetese 38

Cadeo 38

San Polo Pr 34

Levante 27

Fonta Calcio 26

Combisalso 25

Pro Villanova 25

Torrile 18

Fulgor Fiorenzuola 15

Terza Categoria

Bivio Volante-Corte Calcio 2-1

Gerbidosipa-At. Pontolliese 1-3

Podenzanese-Turris 2-1

Pol. Samurai-Folgore 1-0

Primogenita-Alseno Calcio 3-1

S.Filippo Neri-Gropparello 2-2

San Rocco-Travese 0-2

Vernasca-Omi Academy 2-1

Promossa in Seconda: Polisportiva Samurai.

Playoff: Podenzanese, Travese, Gropparello, Vernasca Omi Academy, Primogenita e Turris.

Classifica

Polisportiva Samurai 73

Podenzanese 72

Travese 59

Gropparello 55

Vernasca 48

Omi Academy 46

Primogenita 45

Turris 39

Folgore 38

San Filippo Neri 37

Gerbidosipa 32

Corte Calcio 31

Bivio Volante 29

San Rocco 24

Alseno 20

Atletico Pontolliese 18