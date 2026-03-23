Leo sale in McLaren: a Barcellona scattano i test per Fornaroli
Il 21enne pilota piacentino sarà impegnato anche martedì sulla pista catalana
Redazione Online
|1 ora fa
Giornate molto importanti quelle di oggi, lunedì 23 marzo, e di domani per Leonardo Fornaroli che, a Barcellona, farà il suo debutto su una Formula 1. Il campione del mondo della categoria inferiore, ora pilota di riserva della McLaren, è infatti protagonista dei test sulla monoposto utilizzata dalla casa britannica due stagioni fa. Si tratta di una tappa che completa il suo percorso di addestramento che in questi mesi lo ha visto costantemente impegnato al simulatore. Ora, per il 21enne enfant prodige piacentino della velocità, si tratta di tenere a bada il bolide che vede Oscar Piastri e Lando Norris in corsa nel Campionato 2026.
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