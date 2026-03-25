Fornaroli debutta sulla McLaren: «Fantastico»

La prima volta non si scorda mai. E non può che essere così per Leonardo Fornaroli, che ha vissuto i suoi primi due giorni al volante di una monoposto di Formula 1. Pilota di riserva del team McLaren Mastercard, il piacentino classe 2004 (“re” della Formula 3 nel 2024 e della Formula 2 l’anno scorso) ha completato la due giorni di test con la MCL60 sul circuito di Barcellona nell’ambito del programma Tpc (Testing of previous cars) del team. L’impegno sulla pista catalana ha rappresentando l’esordio di Leo su una monoposto del gotha motoristico. Al volante di una vettura utilizzata nelle gare del 2023, Fornaroli ha percorso 110 giri, per un totale di 512 chilometri e 200 metri. «Guidare una monoposto di Formula 1 in pista è una sensazione incredibile - commenta - e gli ultimi due giorni sono stati fantastici: ho imparato moltissimo su una vasta gamma di aspetti della guida in questo “pianeta”. Ringrazio tutti in McLaren per questa opportunità, non vedo l’ora di tornare in macchina e continuare a crescere come pilota. Ora parto per il Giappone per supportare il team durante il weekend di gara».

Leonardo Fornaroli (McLaren) sale in auto nei test di Barcellona